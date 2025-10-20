人気バッグ・スマホケースブランド「エジュー（ajew）」が、SNSでも大人気のキャラクター「パペットスンスン」と初のコラボレーションを発表しました。2025年10月16日(木)より、ajew公式オンラインストアおよびルクア大阪店で発売スタート。ふわもこ素材や遊び心あふれるデザインなど、機能性と可愛さを両立した全4アイテムがラインアップ♡日常にちょっとした癒しとときめきをプラスしてくれ