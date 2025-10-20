三重大学が行う研究や地域での活動などを多くの人に知ってもらおうというイベント「ミエキスポ」が19日、三重大学で開かれました。「ミエキスポ」では、どの世代でも楽しんでもらえるようにとオープンキャンパスや研究発表などの催しが同時に開かれました。18日から開かれたイベントには、三重大学への進学を希望する高校生をはじめ、地域の人など約5千人が訪れました。19日は、大学生らによる研究発表やそれぞれの学部の模擬授業