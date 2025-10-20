秋の関東高校野球大会は２日目。群馬１位の桐生第一が山梨２位の甲府工との初戦に臨みました。 桐一は右のエース小黒が先発。小黒は６回まで４本のヒットを許すも、粘りのピッチングで無失点に抑えます。打線は相手の投手陣に７回までヒットわずか１本に抑えられ得点とはなりません。 ０対０で迎えた７回の裏、小黒が甲府工にホームランを浴び１点を先制されます。桐一は９回、２アウト満塁のチャンスを作りますが、