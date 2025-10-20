「音楽のある街・高崎」の秋の風物詩、マーチングバンドのイベントが高崎市で行われ、街の中に子どもたちの演奏が響き渡りました。 農大二高を皮切りに小学校や中学校のスクールバンドなどが行進。息の合ったカラーガードや金管バンドを披露しました。 高崎マーチングフェスティバルは市民参加型のイベントとして１９９０年から毎年行われているものです。１８日と１９日の２日間にわたって行われ