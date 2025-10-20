防災や防犯など地域の安全を考えるイベントが吉岡町で開かれました。 吉岡町大久保にある大型ショッピングモール、ジョイホンパーク吉岡で開かれたこのイベントは、地域の安全・安心を考えようと大久保地区の自治会が初めて開いたのもので、自動車を販売するホンダカーズ群馬や警察なども協力しました。 会場では防災訓練として渋川警察署の警察官が緊急時、けが人などを運ぶ際に役立つ毛布を使った担架の作り