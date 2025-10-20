中之条町が町制施行７０周年と六合村と合併して１５周年の節目の年を迎え１９日、記念の式典が開かれました。 中之条町のツインプラザ交流ホールで開かれた記念式典には吾妻郡内の町長や村長のほか、地元の企業関係者など約１２０人が参加しました。 中之条町は１９５５年４月１５日に沢田村、伊参村、名久田村の３つの村を吸収合併して誕生。２０１０年３月２８日に平成の大合併で六合村を編入し、現在の中之条町になりま