みなかみ町で１８日、住民がクマに襲われる被害が相次ぎ、２人が大けがをしました。みなかみ町では１９日もクマが目撃されていて警察は警戒を呼びかけています。 １８日午後１時半ごろ、みなかみ町羽場で近くに住む男性（６４）が１人でキノコ採りをしていたところ、クマ１頭に遭遇し、あごや鼻をひっかかれ大けがをしました。クマは成獣とみられ、すぐにその場を去ったということです。 また、１８日午後４時ごろには、みなかみ