2022年のカタール・ワールドカップでは４強入りを果たし、24年のパリ五輪では銅メダルを獲得。カテゴリーは異なるが、世界の舞台で躍進を見せるモロッコが、ついに初の世界一に輝いた。チリで開催されたU-20ワールドカップ。モロッコはブラジル、スペイン、メキシコと強国が同居したグループステージを首位通過。ラウンド16で韓国を２−１でくだし、準々決勝ではアメリカに３−１で快勝。準決勝ではフランスと対峙し、１−１の