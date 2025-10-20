神戸市西区のコンビニエンスストアで、１１歳の女児の下半身を触ったとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、兵庫県明石市の建設作業員でベトナム国籍のズオン・ヴァン・フォイ容疑者（４０）です。警察によりますと、ズオン容疑者は、神戸市西区のコンビニエンスストアで買い物をしていた女児（１１）の下半身をさわった疑いがもたれています。女児は当時、１人で買い物をして