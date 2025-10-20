和歌山県海南市では、お菓子に関するギネス世界記録への挑戦が行われました。真剣なまなざしでお菓子の家を作る子どもたち、挑むのはギネス世界記録です。和歌山県海南市はミカンの原種で、お菓子の起源といわれている「橘」が日本で初めて植えられたとされていて、「お菓子発祥の地」と呼ばれています。地域住民ら約３００人が参加し、制限時間１５分間で、「お菓子の家」を同時に飾り付けした最多人数の記録に挑戦しました