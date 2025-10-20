世界遺産・熊野本宮大社では、大阪・関西万博の会場で漬けられた梅干し「万博漬け」の御祈祷式が行われました。境内に運び込まれた大きな樽。中身は万博会場で漬け込まれた梅干し、「万博漬け」です。１０月１９日、和歌山県田辺市の世界遺産・熊野本宮大社で「万博漬け」の御祈祷式が行われました。この取り組みは、万博のパビリオン「ＥＡＲＴＨ ＭＡＲＴ」で、会期中に来場者が実際に漬けた梅を“食のタイムカプセル”と