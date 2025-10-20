三連覇を狙う神戸と“常勝軍団”鹿島。互いのプライドがぶつかり合ったＪ１リーグ第３４節を、元日本代表ＤＦ安田理大さんが現地観戦した。スコアレスドローに終わった一戦だが、最大の見どころの一つはＪ屈指の助っ人対決。「激しいバトル」を安田さんも興奮して伝えた。▼神戸対鹿島優勝争いを占う一戦を安田理大さんがレポート関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』