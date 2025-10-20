◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦ブルージェイズ―マリナーズ（2025年10月19日トロント）ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に「3番・一塁」で先発出場。5回の第3打席で今ポストシーズン（PS）6本目となる本塁打を放った。4―0で迎えた5回、先頭で打席に入ると、相手先発・ギルバートのカーブを完璧に捉え、左