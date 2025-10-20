東京・新宿区にあるゲーミングカフェ。店内の防犯カメラが捉えたのは、パソコンのキーボードを盗む人物の姿でした。10月7日、店に現れた人物。パソコンの電源を入れてイスに座り、ゲームを始めるのかと思いきや、後ろをちらり。そして、コードをたぐり寄せるとキーボードを手提げバッグの中へ入れ、そのまま持ち去っていきました。店長：（犯人は）若めの人、20代ぐらいなんじゃないかなという。計画的、狙ってやったのでは。犯行