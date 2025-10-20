パートナー線 パートナー線とは、生命線の内側（親指側）に現れる線で、生命線の内側約3mm以内に寄り添うように出る線のことです。 このパートナー線は、幸せを感じさせてくれるパートナー（恋愛・結婚相手など）の出現や深い愛情に包まれるという意味があります。 特に生命線と重なっている期間は、深い愛情を感じられる期間となります。この線が長ければ長いほど、いつまで