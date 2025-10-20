東京時間10:01現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝21629.00（-401.00-1.82%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4257.90（+44.60+1.06% ※東京金先物は5分程度の遅れ 取引所の基準価額と市中価格の乖離についての警告を受けて大幅安となった東京金。安値からは少し反発もかなり下げた水準での推移。