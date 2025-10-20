高市トレード復活、自民と維新が連立政権樹立で事実上合意へドル円151円台回復 自民と維新が連立政権樹立で事実上合意したことが分かった。20日に連立政権合意書に署名する見通しで、あすの臨時国会で実施される首相指名選挙で高市氏の選出が確実に。 週明けは円全面安スタート、ドル円は151.10円台まで上昇している。日経平均は1200円超上昇している。高市トレード復活で円安・株高の流れ。ただ、あす