USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.586.277.457.10 1MO9.646.667.787.14 3MO9.356.707.877.33 6MO9.446.898.247.54 9MO9.497.038.487.73 1YR9.507.158.667.86 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.179.138.11 1MO8.529.397.82 3MO