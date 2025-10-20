１６日、新華社の単独インタビューに応じる鳥取県の平井伸治知事。（塩城＝新華社記者／鄭生竹）【新華社南京10月20日】中国江蘇省塩城市で16日に開かれた第26回中日韓3カ国地方政府交流会議に出席した鳥取県の平井伸治知事が、新華社の単独インタビューに応じた。塩城と鳥取はともに渡り鳥の移動ルート「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上にあるとし、鳥取で近年、絶滅危惧種のクロツラヘラサギが観測されるように