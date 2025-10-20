【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談で東部州の割譲を巡る協議は「一切していない」と否定した。記者団に対し、現在の前線を凍結して戦闘を停止するべきだとの主張を繰り返した。