世代を超えて人気声優が集結するライブイベント「２０周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ２０２５」の楽しみ方を、９１歳の大ベテラン・羽佐間道夫と、日本を代表する超人気声優の山寺宏一が指南した。「ボイスシネマ声優口演ライブ」は羽佐間が「声優の力で無声映画をよみがえらせたい」という情熱から立ち上げた、ライブでアテレコを行う舞台企画。喜劇王チャールズ・チャップリン、バスター・キートン、ハロルド・ロイド