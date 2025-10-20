ブルージェイズのケビン・ガウスマン投手の妻・テイラーさんが１８日（日本時間１９日）、インスタグラムのストーリーズを更新。チームメートの妻らと撮影した記念写真を投稿した。ア・リーグ優勝決定シリーズまで進出し、マリナーズと激闘を繰り広げているブルージェイズ。勝者はドジャースとワールドシリーズを戦う。「ポストシーズンで一番楽しんでいることは？」の問いに、テイラーさんは「いつもの１６２試合より長く、