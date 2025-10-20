YouTubeをテレビで観る「YouTube おちゃのま スペシャル」を、11月1日から14日まで開催することが20日、YouTube Official Blogで発表された。「よにのちゃんねる」「乃木坂配信中」「杏/anne TOKYO」「佐藤 健 / Satoh Takeru」「かまいたちチャンネル」など、豪華ラインアップのチャンネルが、毎日午後9時にこの企画のためだけに撮り下ろされた長尺コンテンツなどをプレミア公開する。【写真】ミッキーのカチューシャ姿を披露し