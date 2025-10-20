T．M．Revolution西川貴教（55）が20日までにXを更新。現在、全国ツアー「T.M.R. LIVE ELECTION−VOTE30−」の最中だが「群馬の公演で受けた歓迎が、まるで遺影のようだったことをご報告させていただきます」とつづり、写真を投稿した。18日に群馬・太田市民会館でライブが開催されており、写真には額装した自身の写真が写っているが、額が四角く、あたかも遺影のように見える。さらに写真の前には、群馬県のマスコットキャラクタ