19日夕方、美郷町金沢東根の町道で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと19日午後6時40分ごろ、美郷町金沢東根字川端山の町道を横手市方向から仙北市方向に走っていた普通乗用車が、左から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた大仙市の60代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約50センチで衝突した後、現場から立ち去っています。近くの民家ま