２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円９１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円２０銭強のドル高・円安となっている。 １７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円６１銭前後と前日に比べ２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。米中対立の激化懸念や米地銀の信用リスクに対する過度な警戒が和らぎ一時１５０円６４銭まで上伸した。 この