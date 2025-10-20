マーケットエンタープライズが反発している。前週末１７日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高（速報）が前年同月比１８．７％増となり、月次売上高を開示以降１５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS