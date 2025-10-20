ピップは10月16日、「風呂キャンセル界隈」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年9月17日、15歳〜39歳の男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○「風呂キャンセル界隈」は4割調査によると、季節問わず、仕事や勉強で疲れたり時間がない等の理由で、ついお風呂やシャワーをせずに寝てしまうことがある人は約4割いることが明らかになった。季節問わず、仕事や勉強で疲れたり時間がない等の理由で、ついお風呂やシャワ