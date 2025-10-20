来春開幕予定の特別展「神仏の山 吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈り―」に向け、展示作品の集荷が行われたのですが、奈良国立博物館公式X(@narahaku_PR)によると、展覧会担当者と輸送スタッフが大峯山寺へ赴き、車両が入れない山奥から貴重な作品を“背負って”下山したとか……⁉目を疑うような光景が、こちらです!!＼#吉野大峯展に向けて準備中!/特別展 神仏の山 吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈り―. 来春開幕の #吉野大