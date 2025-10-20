大盛況の中、閉幕した大阪・関西万博。公式キャラクターの「ミャクミャク」もすっかり人気キャラクターの仲間入りとなりましたが、このほど、同じく人気者のサンリオキャラクターズが「ミャクミャク」に扮して登場。今回はなんと、モノクロなんです!EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ(M)ブラックこちらは、「ミャクミャク」になりきったモノクロのサンリオキャラクターズのぬいぐるみ「EXPO2025