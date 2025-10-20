ジャルカードは10月16日、JAL・JCBカード プラチナ Pro会員限定の優待サービスとして、One Harmonyの上位ステータス「エクスクルーシィヴ」への招待を開始した。One Harmonyこれにより、オークラ ホテルズ&リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティで利用できる会員プログラムOne Harmonyの、特別なステータスならではのさまざまな特典を受けることができる。優待の詳細は、会員専用サイト「MyJALCA