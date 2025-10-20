野村総合研究所は10月16日、就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査結果を発表した。調査は2025年1月17日〜1月18日、正社員として就労する40〜59歳の男女2,060人を対象に、インターネットで行われた。○ミッドライフクライシスの発生状況本調査では、「中年期にさしかかると、家庭や職場における役割の変化や加齢による身体的変化が生じ、中年期特有の悩みや葛藤、不安などを抱くこと」を「ミッドライフクライシス(中年の