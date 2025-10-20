LE SSERAFIMが10月24日午後1時、1stシングル「SPAGHETTI」をリリースする。同シングルにBTSのj-hopeがフィーチャリング参加することが明らかとなった。j-hopeとしてはK-POPガールグループの楽曲にフィーチャリング参加するのは今回が初となる。LE SSERAFIMが10月20日午前0時、HYBE LABELSオフィシャルYouTubeチャンネルとグループ公式SNSにフィーチャリングアーティストを紹介する映像“THE KICK”を公開し、誰も予想していなかっ