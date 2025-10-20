７ＯＲＤＥＲが２０日、コンサートツアー「７ＯＲＤＥＲＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５ＥＧＧ〜笑顔で頑張る５人〜」の日本武道館公演のライブ音源を配信リリースした。グループとしては、初となるライブ音源配信となる。同ツアーは今年１月から３月にかけて全国５都市９公演にわたり開催され、７ＯＲＤＥＲらしい空気感と熱量が交差するライブが各地で繰り広げられた。自然体で楽しさに満ちたステージと、多彩なパフォー