ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！ セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ 投入時期：2025年10月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど NHK Eテレで放映中の子どもたちに大人気のTV番組『いないいないば