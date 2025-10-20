¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¡¢12·î12Æü¡¦13Æü¤ËÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ WDSFÀ¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÁª¼ê¸¢2025µ×Î±ÊÆ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Âç²ñ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¢¡ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡È¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ÉËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWDSF¡ÊÀ¤³¦¥À¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ë¸øÇ§¤ÎÀ¤³¦