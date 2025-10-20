松山英樹、富樫勇樹も見守ったゴールデンウルヴス福岡戦で達成ハンドボール・ジークスター東京のCB東江雄斗（あがりえ・ゆうと）が17日、東京・墨田区のひがしんアリーナで行われたゴールデンウルヴス福岡戦でリーグ通算1000得点を達成した。2年目のリーグHと前身の日本リーグを合わせた通算得点数で、1000得点達成は5人目。日本ハンドボール界を引っ張ってきた32歳の司令塔が「記念ゴール」でチームを31-28の勝利に導いた。「東