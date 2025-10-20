俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第４０話が１９日に放送され、世帯平均視聴率８・８％を記録したことが２０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の９・０％から０・２ポイント減。個人視聴率は５・０％だった。大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き