大相撲ロンドン公演大相撲ロンドン公演は現地時間19日、英国ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽が行われた。会場では、卓球の平野美宇（木下グループ）が観戦に訪れ、横綱と並んで記念撮影。体格差が際立ち、ファンの注目を集めている。横綱・大の里と豊昇龍の間に立った身長158センチの平野。ピンクのジャケットに黒パンツ姿で、ハローキティのグッズを持ち笑顔を見せた。浴衣姿の力士に挟まれ体格差は歴然とな