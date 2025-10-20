テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が２０日に生放送され、コメンテーター同士が意見の食い違いで激しい論争を繰り広げる場面があった。番組ではきょうにも自民党と日本維新の会の連立合意の見通しであることを報じ、日本維新の会が自民党との連立の絶対条件として国会議員の定数削減などを含む１２項目を求めていることに対し、自民党の高市早苗総裁は受け入れる方針であることを紹介した。こ