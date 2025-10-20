ドナルド・トランプ米大統領が、反トランプデモ隊に汚物を投下する動画をソーシャルメディアに投稿した。18日（現地時間）、トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に20秒ほどの動画を掲載した。王冠をかぶったトランプ大統領が「キングトランプ」という名前のジェット戦闘機を操縦し、「ノーキングス（No Kings）」デモ隊に大量の茶色い汚物を投下するという内容だ。自分に反対する人々を嘲笑する意味が込められて