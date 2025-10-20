「野球史上最高選手論争は（大谷で）終わった。もう（大谷の活躍が）すべてのスポーツを通じて単一競技最高の活躍だったのかに関する新たな論争が始まった」（USAトゥデー）。18日に大リーグの歴史を書き換えたロサンゼルス・ドジャースの投手兼打者の大谷翔平の映画のような活躍に世界が熱狂している。大谷はこの日、ドジャー・スタジアムで行われたミルウォーキー・ブルワーズとのナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ（N