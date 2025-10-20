セガ フェイブから『名探偵コナン』の新作グッズ「名探偵コナン缶バッジ（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」が登場。「工藤新一」や「毛利蘭」などの高校生キャラクターにクローズアップした、かわいいデザインの缶バッジが展開されます☆ セガ フェイブ「名探偵コナン缶バッジ（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」  販売予定時期：2026年4月価格：各1個 440円、各1BOX 3,520円(税込)サ