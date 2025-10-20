B77 MKIII イースタンサウンドファクトリーは、REVOXのオープンリールテープレコーダー「B77 MKIII」を12月20日に発売する。価格は3,575,000円。 1967年に登場したREVOXのA77型は、美しいデザインと優れた音質が音楽愛好家やオーディオマニアを魅了。改良型のB77も多くのオープンリールファンに愛されたが、デジタルレコーダーの波及に押され姿を