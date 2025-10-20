名古屋刑務所で2022年に男性受刑者が亡くなったのは、心筋梗塞の症状を訴えたのに刑務所側が適切な医療を受けさせなかったためだとして、遺族が国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、国に30万円の賠償を命じた。