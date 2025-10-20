自民党と日本維新の会で協議が進む国会議員の定数削減をめぐり、公明党の斉藤代表は「定数削減の議論には反対しない」としたうえで、「比例区を減らすのであれば、小選挙区も同時に減らすべきだ」との見解を示しました。公明党の斉藤代表はきのう、自身のSNSを更新し、国会議員の定数削減をめぐり、「定数削減の議論には反対しない」としたうえで、「比例区を減らすのであれば、小選挙区も同時に減らすべきだ」と訴えました。斉藤