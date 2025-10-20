◆あの人の“推し町歩き”兵庫県・城崎温泉開湯1300年越えの歴史ある温泉街が広がる兵庫県・城崎温泉。この春、東京から移住した「中華可菜飯店」のオーナー五十嵐可菜さんに地元民御用達のスポットを聞きました偶然か必然か。由緒ある温泉街との二拠点生活が導く次の一歩兵庫県北部、日本海側に位置する豊岡市にある城崎温泉。開湯1300年を越え、さまざまな伝説や志賀直哉をはじめ数々の文人に愛されてきた歴史ある温泉街が広が