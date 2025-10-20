「8時間睡眠がベスト」とはよく言われる健康情報だが、本当なのか。睡眠コーチの角谷リョウさんは「大規模調査で、死亡率、糖尿病リスク、心血管疾患リスクのすべてが最も低いのは8時間ではなく、それ以上だとむしろリスクであることが判明した」という――。※本稿は、角谷リョウ『仕事の質を高める休養力』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Irina Belova※写真はイメージです - 写真＝iStock.co