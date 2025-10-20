強い寒気の影響で、北海道稚内市や枝幸町の平野部で20日、初雪が観測された。稚内地方気象台などによると、上空約1500メートルに11月中旬並みの寒気が流れ込んだといい、稚内での観測は平年、昨年比とも1日遅い。札幌市の手稲山、道南部の横津岳などでは初冠雪となった。気象庁によると、今季全国初の初雪は、10日に倶知安町で観測されている。