オフィス用品通販大手アスクルは１９日、自社の公式サイトでシステム障害が発生し、受注や出荷業務を停止していると発表した。同社は、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」に感染したと説明している。良品計画も、「無印良品」のサイトを停止していると明らかにした。アスクルのシステム障害との関連は不明だ。